Yunus Akgün maç sonu o pozisyon için hakeme isyan etti! "Barış Alper'in belki de ayağı kırıldı..."

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u henüz 15. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Yunus Akgün, açıklamalarda bulundu.

NE OLDU?

Karşılaşmanın son duraklama dakikaları oynanırken Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'ın bileğine çok sert bir müdahalede bulundu. Bu pozisyonun ardından müsabakanın hakemi Turgut Doman önce sarı kart çıkardı sonra potansiyel kırmızı kart için VAR'a gitti. Doman, pozisyonu izledikten sonra kararını değiştirmedi ve oyun devam etti. Hakemin bu kararı ise sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

"BELKİ DE AYAĞI KIRILDI"

Barış Alper Yılmaz bu pozisyonun ardından sahayı sedye ile terk etti.

Maçın ardından bu pozisyona değinen Yunus Akgün, "Barış Alper Yılmaz içeride hüngür hüngür ağlıyor. Hepimiz üzgünüz. Hastaneye gidecek. Bana diyor ki hakem ayağı yerde. Çok sinirliyim.Barış’ın belki de ayağı kırıldı içeride acıdan hüngür hüngür ağlıyor nasıl buna kırmızı verilmez? Hastaneye gidecek. Bana diyor ki hakem ayağı yerde. Çok sinirliyim ama ben takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.