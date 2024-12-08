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  4. Yunus Akgün maç sonu o pozisyon için hakeme isyan etti! "Barış Alper'in belki de ayağı kırıldı..."

Yunus Akgün maç sonu o pozisyon için hakeme isyan etti! "Barış Alper'in belki de ayağı kırıldı..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.12.2024 18:41
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı - kırmızılılarda açıklamalarda bulunan Yunus Akgün, son dakikalarda Barış Alper Yılmaz'a yapılan hareketin ardından müsabakanın hakemi Turgut Doman'ın sarı kart çıkarmasına isyan etti.

Yunus Akgün maç sonu o pozisyon için hakeme isyan etti! "Barış Alper'in belki de ayağı kırıldı..."

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u henüz 15. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Yunus Akgün, açıklamalarda bulundu.

NE OLDU?

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Karşılaşmanın son duraklama dakikaları oynanırken Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'ın bileğine çok sert bir müdahalede bulundu. Bu pozisyonun ardından müsabakanın hakemi Turgut Doman önce sarı kart çıkardı sonra potansiyel kırmızı kart için VAR'a gitti. Doman, pozisyonu izledikten sonra kararını değiştirmedi ve oyun devam etti. Hakemin bu kararı ise sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

"BELKİ DE AYAĞI KIRILDI"

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Barış Alper Yılmaz bu pozisyonun ardından sahayı sedye ile terk etti.

Maçın ardından bu pozisyona değinen Yunus Akgün, "Barış Alper Yılmaz içeride hüngür hüngür ağlıyor. Hepimiz üzgünüz. Hastaneye gidecek. Bana diyor ki hakem ayağı yerde. Çok sinirliyim.Barış’ın belki de ayağı kırıldı içeride acıdan hüngür hüngür ağlıyor nasıl buna kırmızı verilmez? Hastaneye gidecek. Bana diyor ki hakem ayağı yerde. Çok sinirliyim ama ben takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Günün Maçları

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MS
Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor
2 - 3
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Turgut Doman Sivasspor Yunus Akgün Barış Alper Yılmaz galatasaray
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