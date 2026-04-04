Yunus Akgün maç sonunda patladı: "18 yaşındaki çocuk, Abdülkerim ağabeye küfrediyor"

Galatasaraylı Yunus Akgün, Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Trabzonsporlu futbolcuları hedef alan Yunus Akgün, sezon sonunda şampiyon olacaklarını da söyledi.

"18 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER..."

Abdülkerim Bardakçı'nın kırmızı kartı için açıklama yapan Yunus Akgün, "Apo Ağabey çift sarıdan atıldı galiba. 17-18 yaşında bir çocuk, 30 yaşında adama ağza alınmayacak küfürler ediyor ama Apo Ağabey atılıyor. Biz en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edeceğiz ve mayısta sevinen biz olacağız." ifadelerini kullandı.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Mağlubiyet sonrası öfkeli olan Yunus Akgün taraftarlara seslenerek, "İstediğimiz oyunu oynayamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyorum. Taraftarımız hiç merak etmesin; geçen sene de böyle bir şey oldu. Bugün üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız. İçleri rahat olacağız. Üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna yürüyor bu takım. Mayısta biz sevineceğiz." dedi.