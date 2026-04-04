SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Yunus Akgün maç sonunda patladı: "18 yaşındaki çocuk, Abdülkerim ağabeye küfrediyor"

Trabzonspor mağlubiyetinin ardından maç sonu röportaj veren Yunus Akgün'ün sinirli tavrı dikkatlerden kaçmadı. Maç sonu soyunma odası koridorlarında yaşanan gerilimi aktaran Yunus Akgün, Trabzonspor'un 18 yaşındaki bir futbolcusunun Abdülkerim Bardakcı'ya ağza alınmayacak küfürler ettiğini söyled.

Emre Şen
TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaraylı Yunus Akgün, Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Trabzonsporlu futbolcuları hedef alan Yunus Akgün, sezon sonunda şampiyon olacaklarını da söyledi.

"18 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER..."

Abdülkerim Bardakçı'nın kırmızı kartı için açıklama yapan Yunus Akgün, "Apo Ağabey çift sarıdan atıldı galiba. 17-18 yaşında bir çocuk, 30 yaşında adama ağza alınmayacak küfürler ediyor ama Apo Ağabey atılıyor. Biz en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edeceğiz ve mayısta sevinen biz olacağız." ifadelerini kullandı.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Mağlubiyet sonrası öfkeli olan Yunus Akgün taraftarlara seslenerek, "İstediğimiz oyunu oynayamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyorum. Taraftarımız hiç merak etmesin; geçen sene de böyle bir şey oldu. Bugün üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız. İçleri rahat olacağız. Üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna yürüyor bu takım. Mayısta biz sevineceğiz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Abdülkerim Bardakcı Yunus Akgün galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları
niye acaba
17 yaşındakileri kandırıp gol atınca dünya şampiyonu olmuş gibi seviniyordunuz
onsekiz yaşınıdaki çocuk değini yoldan cıkaracaksın sonra küfür ediyor diye şikayet edecen lan siz o bebeğe niye küfürbaz yaptınız acaba
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.