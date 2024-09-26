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Yunus Akgün, Paok karşılaşmasının ardından hayalini açıkladı! '' Hayallerimi yaşıyorum, 2000'deki gibi...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.09.2024 00:33
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Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, PAOK karşılaşması sonrası konuştu. Hayalini açıklayan milli yıldız, son zamanlardaki performansına da değindi.

Yunus Akgün, Paok karşılaşmasının ardından hayalini açıkladı! '' Hayallerimi yaşıyorum, 2000'deki gibi...''
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın PAOK'u 3-1 yendiği maçta sarı-kırmızılı takımın ikinci golünü atan Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

''OYNADIKÇA DAHA İYİ YUNUS OLACAK''

yunus ah

Performansını değerlendiren Yunus Akgün, "Takım arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık. Kazanmak istiyorduk, bu çok önemliydi. Müthiş mücadele ettik. Çok pozisyona giriyoruz ve az pozisyon veriyoruz. Saha içerisinde çok keyif alıyorum. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Oynadıkça daha iyi Yunus olacak. İnşallah böyle devam ederim." dedi.

''HAYALLERİMİ YAŞIYORUM''

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Yunus Akgün ayrıca "Galatasaray kapısından içeri 2008'de girdim. Yıllar çabuk geçiyor. Her altyapı oyuncusunun hayali A Takım ve gol atmaktır. Hayallerimi yaşıyorum. İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız." açıklamasını yaptı.

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Yunus Akgün galatasaray
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