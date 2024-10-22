Yunus Akgün, PFDK'ya sevk edilmişti... Galatasaray'dan TFF'ye tepki gecikmedi! ''İyi niyetli bulmuyoruz ''Siparişlerle sevk edilme isteği karşılık buldu''

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında 'hakaret' ettiği iddia edilerek kurula sevk edildiği bildirilmişti. Bu gelişmenin ardından, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

İşte Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamaları;

''SEVKE TABİ TUTULMASI ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL''

Hatipoğlu, “Karşımızda garip bir karar var. Neresinden bakarsanız bakın tutarsızlıklarla dolu ve geçmişte alınan kararlarla çelişen bir sevk söz konusu. Yine bir Avrupa maçı öncesinde, geçmişteki büyük maçlar öncesi yaşanan sevklerden biriyle karşı karşıyayız. Oyuncumuzun hakaret ya da küfür içermeyen bir durumdan böyle bir sevke tabi tutulması anlaşılır değil” dedi.

"SİPARİŞLE SEVK EDİLME İSTEĞİ KARŞILIK BULDU"

İbrahim Hatipoğlu, sözlerine devam ederek, “Herhangi bir küfür veya hakaret yok. Son iki gündür rakip takımın yaptığı siparişlerle sevk edilme talepleri federasyon tarafından karşılık bulmuş durumda ve bu nedenle böyle bir durumla karşılaştık. Bunu çok ciddiye alıyoruz ve iyi niyetli bulmuyoruz. Federasyonun kendi belirlediği kriterlerle masumu suçlu yapmaya çalıştığını düşünmekteyiz. Yunus'un bu durumda hiçbir suçu yok. Umuyorum ki PFDK, bu haksız sevki sağduyuyla değerlendirir ve oyuncumuzu ceza almaktan kurtarır” şeklinde konuştu.

''BEŞİKTAŞ, BAŞKANIMIZA ULAŞABİLİRDİ''

İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş Kulübü’ne de seslenerek, “Beşiktaş’ta bir rahatsızlık varsa, başkanımıza ulaşılabilirdi. Bu paylaşım kaldırılabilirdi ve sorun iki kulüp arasında dostça çözülebilirdi. Burada rahatsız edici bir unsur olduğunu düşünmüyorum, bu tamamen bir beste. Birçok stadyumda söylenen bir ezgi. Keşke o sıcak atmosfer devam etseydi. Eğer iki kulüp arasında bir sorun varsa, bunu başkan seviyesinde konuşmayı tercih ederdim” ifadelerini kullandı.