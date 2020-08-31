Yunus Bülbül’den Muhterem Nur özrü…

Oyuncu ve şarkıcı Yunus Bülbül, hafta sonu katıldığı bir canlı yayında Müslüm Gürses ve Muhterem Nur’un birbirlerine olan sevgisi konuşulurken son derece ilginç bir açıklamada bulunmuş ve Nur’un hayat arkadaşı Müslüm Gürses’i öldürdüğünü söylemişti.

Muhterem Nur’un, Müslüm Gürses’i hasta olmadığı halde hastaneye götürdüğünü ve onun rahatsızlanmasına neden olduğunu söyleyen Bülbül, program sonrasında kendisine gelen yoğun eleştirilere kayıtsız kalamadı.

CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

Bülbül, konuyla ilgili olarak katıldığı bir canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Muhterem Abla’nın Müslüm Baba’nın üzerine çok düştüğü şeklinde bir açıklama yapmaya çalıştım.

’Müslüm Gürses’i öldüren Muhterem Nur’dur’ ifadelerinden kastım Muhterem Abla’nın Müslüm Baba’nın üzerine çok fazla düşmesi ve Müslüm Gürses’in hastane alerjisi olmasına rağmen böyle bir ısrarı sürdürdüğü için onun rahatsızlanmasına neden olduğunu düşünmemdi.

Kelimeyi ağzımdan bir gaf olarak çıkarttım, Muhterem Nur’a Allah’tan rahmet diliyorum. Onun yakınlarından ve Müslüm Baba’nın tüm hayranlarından özür diliyorum.

