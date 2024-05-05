Yunus Emre ve Aleyna yüzleşti! Yakın dostluk bitti, ipler koptu... "Nasıl bir anda düşmanlık durumuna girdi"

Survivor All Star'da gergin halleri ve kavgaları yüzünden fazlasıyla ceza alan ve sık sık adından söz ettiren Yunus Emre yakın dostu Aleyna ile de kavga etti. Aralarındaki dostluğun zaman zaman duygusal olarak da algılandığı ikili arasında günlerdir gerilim vardı. Yunus Emre ve Aleyna konseyde yüzleşti.

Acun Ilıcalı Aleyna'ya "Yunus Emre olayı seni Nagihan'la yaklaştırdı. Bu bir anda mı oldu?" dedi.

"NASIL BİR İNSANLA ARKADAŞLIK YAPIYORUM?"

Aleyna bu soruya "Bir anda olmadı ama ben hâlâ Yunus Emre'nin neden düelloda gitmemi istemesini anlamadım. Ben bir anda dedim ki nasıl bir insanla arkadaşlık yapıyorum. Nasıl bir anda düşmanlık durumuna girdi. Belki de kendisine sormak lazım" yanıtını verdi.

Yunus Emre de "Ben sadece bazı şeylerin farkına vardım. Aleyna ile ilgili bir durum yok. Senin sorumlu olduğun bir ailen var. Hedefine gitmekten mutluluk duyarım. Seninle ilgili nötürüm. Karşı takımda Berna'nın kalması daha çok işimize gelecekti o yüzden Aleyna'nın gitmesini istedim" dedi.

Aleyna da "Demek ki arkadaşlıkların burada bir önemi yok, sadece fazladan bir hafta kalabilmek için yapmış" dedi. Yunus Emre de "Tıpkı sizin gibi" cevabını verdi.







