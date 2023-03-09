MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yunus Günçe'den tepki çeken sözler! Melih Gökçek paylaşıp sert sözler kullandı

Yunus Günçe'den tepki çeken sözler! Melih Gökçek paylaşıp sert sözler kullandı

09.03.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde politika yorumlarıyla dikkat çeken oyuncu Yunus Günçe sert ifadeler kullandığı paylaşımıyla gündemde. "Troller troller..." diyerek başladığı videosunda tepki çeken ifadeler kullanan ve ağzını bozan oyuncuya Melih Gökçek çok sert çıktı.

Yunus Günçe'den tepki çeken sözler! Melih Gökçek paylaşıp sert sözler kullandı

Seçimlere dair yorumlarıyla dikkat çeken oyuncu Yunus Günçe tepki çeken sözleriyle gündemde... Sosyal medyadaki paylaşımında "Troller troller" diyerek bir kesimi hedef alan Günçe sosyal medyada tepki çekti.

"15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak. G...zü de yırtsanız olmayacak. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici olabilirsiniz. Ya da p...k olun" diyerek şoke eden Yunus Günçe'ye tepkiler gecikmedi.

"KİN YÜKLÜ" DİYEREK KIZDI

Melih Gökçek de o videoyu paylaşarak sert sözler söyledi.

ıııı

Eski belediye başkanı Gökçek Yunus Günçe'yi hedef alarak "Adı Yunus Günçe, oyuncuymuş.. Milleti tehdit ediyor... Görün millet, bu haysiyetsizler nasıl kin yüklü.
15 Mayıs'ta senin suratına tükürmek boynumuzun borcu..." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Kadın olmayı seviyorum" notuyla öyle pozlar paylaştı ki..."Kadın olmayı seviyorum" notuyla öyle pozlar paylaştı ki...
Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...
Dekolteli poz verdi! "Yangın yeri buralar"Dekolteli poz verdi! "Yangın yeri buralar"
Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Yunus Günçe Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!

Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!

Deprem anında kaydedildi! Gökyüzü bir anda aydınlandı! 112 merkezinde panik anları

Deprem anında kaydedildi! Gökyüzü bir anda aydınlandı! 112 merkezinde panik anları

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması geldi! Süreci başlattılar

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması geldi! Süreci başlattılar

Düzce Üniversitesindeki öğretim görevlisi hakkında karar verildi

Düzce Üniversitesindeki öğretim görevlisi hakkında karar verildi

Dekolteli poz verdi! "Yangın yeri buralar"

Dekolteli poz verdi! "Yangın yeri buralar"

50 kurum itiraz etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi...

50 kurum itiraz etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi...

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.