Yunus Güner kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Güner neden öldü?

Dudaktan Kalbe, Bütün Çocuklarım, Yaz Evi gibi dizilerde oynayan ünlü oyuncu Yunus Güner, İstanbul Cihangir’deki evinde vefat etti. Acı haberi duyuran Süha Uygur ise ‘’Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik’’ diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

YUNUS GÜNER KİMDİR?

'Sonradan Görmeler', 'Bütün Çocuklarım' ve 'Dudaktan Kalbe'nin de olduğu televizyon dizilerinde oynayan Yunus Güner, 1972’de İstanbul’da doğdu.

2015’te bir söyleşi veren Yunus Güner, "Aslında ben bugüne kadar çok işte yer aldım ama ön plana çıkmak için çok uğraşmadım. Konservatuvarı bitirdikten sonra birkaç dizide rol aldım, sonra da dört sezon Tiyatro İstanbul'da çalıştım. Ardından tekrar dizilere döndüm. Bugüne dek hep sadece sevdiğim, bir parçası olmak istediğim işlerde yer aldım.” demişti.

YUNUS GÜNER NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncu Yunus Güner, İstanbul Cihangir'deki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

ACI HABERİ SÜHA UYGUR VERDİ

Acı haberi Süha Uygur verdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Uygur, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik. Çok erken oldu Yunus... Nurlar içinde uyu güzel adam" ifadelerini kullandı.

Takipçileri de Uygur'a başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.



