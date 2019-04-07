Yunus Mallı'nın menajerinden Galatasaray taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı, uzun bir süredir Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul ediyordu.

Gündem yaratacak sözler

Daha önce verdiği bir demeçte sarı kırmızılı yönetimin aracılar vasıtasıyla kendilerine ulaştığı söyleyen İlhan Mallı'dan ise konuyla ilgili gündem yaratan bir açıklama geldi.

Öte yandan Yunus Mallı ile yıldızı bir türlü barışmayan teknik direktör Bruno Labbadia, daha önce sezon sonunda Wolfsburg'tan ayrılacağını açıklamıştı.

İşte Yunus Mallı'nın menajerinin Fussball Transfers adlı internet sitesine yaptığı açıklamalardan önemli detaylar:

"Yunus şu anda takımdan ayrılmayı düşünmüyor ve gelecek sezon da Wolfsburg'da oynayacak. Zira kontratı 2021 yazında sona eriyor ve her şey iyi giderse sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalacak. Bundesliga ve Türkiye'den teklifler var.. Ama Yunus, Wolfsburg'a odaklanmış durumda. Zaten kulüp yönetimi de Yunus'u bırakmak istemiyor. Yunus'un kalitesine inanıyorlar."

Teknik direktörü tarafından gözden çıkarılan fakat kulüp yönetiminin hala inançlı olduğu Yunus Mallı'nın geleceği merak konusu.

Milli futbolcunun menajerliğini yapan amcasının bu sözleri, takımın mevcut hocası Labbadia'nın görevini sürdürmesi hâlinde 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a gelebileceği şeklinde yorumlandı.