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Yunus Mallı'nın menajerinden Galatasaray taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.04.2019 11:01 | Son Güncelleme

Türkiye'den Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Milli yıldız Yunus Mallı ile ile ilgili flaş bir transfer açıklaması geldi. Yunus Mallı'nın menajerliğini yapan amcası İlhan Mallı transferle ilgilii çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı, uzun bir süredir Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul ediyordu.

Gündem yaratacak sözler

Daha önce verdiği bir demeçte sarı kırmızılı yönetimin aracılar vasıtasıyla kendilerine ulaştığı söyleyen İlhan Mallı'dan ise konuyla ilgili gündem yaratan bir açıklama geldi.

Daha önce verdiği bir demeçte sarı kırmızılı yönetimin aracılar vasıtasıyla kendilerine ulaştığı söyleyen İlhan Mallı'dan ise konuyla ilgili gündem yaratan bir açıklama geldi.

Öte yandan Yunus Mallı ile yıldızı bir türlü barışmayan teknik direktör Bruno Labbadia, daha önce sezon sonunda Wolfsburg'tan ayrılacağını açıklamıştı.

Öte yandan Yunus Mallı ile yıldızı bir türlü barışmayan teknik direktör Bruno Labbadia, daha önce sezon sonunda Wolfsburg'tan ayrılacağını açıklamıştı.

İşte Yunus Mallı'nın menajerinin Fussball Transfers adlı internet sitesine yaptığı açıklamalardan önemli detaylar:

İşte Yunus Mallı'nın menajerinin Fussball Transfers adlı internet sitesine yaptığı açıklamalardan önemli detaylar:

"Yunus şu anda takımdan ayrılmayı düşünmüyor ve gelecek sezon da Wolfsburg'da oynayacak. Zira kontratı 2021 yazında sona eriyor ve her şey iyi giderse sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalacak. Bundesliga ve Türkiye'den teklifler var.. Ama Yunus, Wolfsburg'a odaklanmış durumda. Zaten kulüp yönetimi de Yunus'u bırakmak istemiyor. Yunus'un kalitesine inanıyorlar."

"Yunus şu anda takımdan ayrılmayı düşünmüyor ve gelecek sezon da Wolfsburg'da oynayacak. Zira kontratı 2021 yazında sona eriyor ve her şey iyi giderse sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalacak. Bundesliga ve Türkiye'den teklifler var.. Ama Yunus, Wolfsburg'a odaklanmış durumda. Zaten kulüp yönetimi de Yunus'u bırakmak istemiyor. Yunus'un kalitesine inanıyorlar."

Teknik direktörü tarafından gözden çıkarılan fakat kulüp yönetiminin hala inançlı olduğu Yunus Mallı'nın geleceği merak konusu.

Teknik direktörü tarafından gözden çıkarılan fakat kulüp yönetiminin hala inançlı olduğu Yunus Mallı'nın geleceği merak konusu.

Milli futbolcunun menajerliğini yapan amcasının bu sözleri, takımın mevcut hocası Labbadia'nın görevini sürdürmesi hâlinde 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a gelebileceği şeklinde yorumlandı.

Milli futbolcunun menajerliğini yapan amcasının bu sözleri, takımın mevcut hocası Labbadia'nın görevini sürdürmesi hâlinde 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a gelebileceği şeklinde yorumlandı.

Milli futbolcu, bu sezon 16 maçta forma şansı bulurken rakip ağları ise yalnızca 1 kez havalandırabildi.

Milli futbolcu, bu sezon 16 maçta forma şansı bulurken rakip ağları ise yalnızca 1 kez havalandırabildi.
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yunus malli Almanya Galatasaray Türkiye Wolfsburg Spor Toto Süper Lig İlhan Mallı

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