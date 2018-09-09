Yunus Mallı'nın şutu otobüs şoförünün suratına geldi

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek. İsveç maçı öncesi milli takımın son antrenmanında talihsiz bir kaza yaşandı.
İsveç maçı öncesindeki son antrenmanda sırasında Yunus Mallı'nın vurduğu top saha kenarındaki takım otobüsünü kullanan şöförün suratına geldi.
Yunus'un yanlışlıkla attığı top kenardaki şöförün yüzünde patladı. Şöförün yüzüne önce buz tedavisi uygulandı. Daha sonra iki dikiş atıldı.
(FutbolArena)
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