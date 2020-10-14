YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yunusemre Belediyesinden Atatürk Mahallesine yeni park

Yunusemre Belediyesinden Atatürk Mahallesine yeni park

MANİSA HABERLERİ  | 14.10.2020 15:41 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, Atatürk Mahallesine yeni bir park kazandırıyor.Atatürk Mahallesinde yapılacak parkın yapımına Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından başlandı.

Yunusemre Belediyesinden Atatürk Mahallesine yeni park

Yunusemre Belediyesi, Atatürk Mahallesine yeni bir park kazandırıyor.
Atatürk Mahallesinde yapılacak parkın yapımına Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından başlandı. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “İlçemizdeki parklarımıza bir yenisini ekliyoruz. Atatürk Mahallemizde bin 200 metrekarelik alana çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, oturma alanları ve yeşil alanın yer bir park yapıyoruz. Parkımızın yapımına başladık. İnşallah kısa sürede de tamamlayacağız. Mahalle halkının rahat nefes alabileceği yaşanılabilir alanları şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Yunusemre Belediyesinden Atatürk Mahallesine yeni park

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü

Manisa Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:12
Öğle
13:01
İkindi
16:09
Akşam
18:41
Yatsı
19:57

Manisa Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Çağrı Eczanesi
Merkez
Pelin Akkaya Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Turgutlu
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Yeni Coşkun Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Turgutlu Emniyet Müdürlüğü 15 günlük faaliyet raporunu açıkladı
Turgutlu Emniyet Müdürlüğü 15 günlük faaliyet raporunu açıkladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.