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Yunusemre Meclisi olağanüstü gündemle toplandı

MANİSA HABERLERİ  | 21.04.2020 14:07 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediye Meclisi olağanüstü toplandı.

Yunusemre Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Tüm önlemler alınarak Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda 10 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Korona virüsle mücadelede belediye olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Yunusemre Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında olağanüstü gündemle toplandı. Yunus Emre Millet Çarşısı’nda gerçekleştirilen toplantıda salgın nedeniyle geniş önlemler alındı. Toplantı öncesi meclis üyelerine dezenfektan, maske ve eldiven verildi. Sosyal mesafe kuralına dikkat ederek oturan meclis üyeleri, 10 gündem maddesi görüştü.

“Vatandaşımız için yoğun mesai harcıyoruz”
Toplantıda açılış konuşmasını yapan Başkan Çerçi salgın dolayısıyla Türkiye’nin hassas bir süreçten geçtiğini belirtirken; belediye olarak yapılan çalışmalar hakkında meclisi bilgilendirdi. Kendisi de bir tıp doktoru olan Başkan Çerçi, bu süreçte en zorlu yükü sağlık çalışanlarının çektiğini hatırlatarak tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Belediye Başkanı Çerçi açıklamasında, “Virüs salgını ülkemize de sıçradı. Devletimiz, hükümetimiz, yerel yönetimler olarak açıklanan tüm önlemleri alma noktasında gayret gösteriyoruz. Tedbirler kapsamında belediye meclis toplantıları da ertelenmişti. Ancak bazı kararların aciliyet gerektirmesi dolayısıyla tüm tedbirlerimizi alarak toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Korona virüsle mücadelede belediye olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tüm ekiplerimiz sahadalar, yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Görevlerimizde herhangi bir aksaklığa meydan vermedik. Kaymakamlık nezdinde 60 personelimiz, 37 aracımız yasak kapsamındaki vatandaşlarımıza ulaşıyor. Vatandaşımıza yaklaşık 3 bin erzak, 5 bin hijyen kolisi, 100 bin maske dağıttık. Tüm ortak kullanım alanları başta olmak üzere cadde ve sokakları, çöp konteynırlarını dezenfekte ediyoruz. Bahar mevsimiyle birlikte park bahçelerimizin çalışmaları da yoğunlaştı. 250 bin nüfuslu bir şehirde sorumluluğumuz büyük. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Tüm ekiplerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Arif Alkan, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık, İYİ Parti Grup Başkanvekili Tufan Akan, CHP Grup Başkanvekili Bülent Mersinli de söz alarak gündemi değerlendirdi, salgınla etkin mücadelenin kısa sürede sonuç vermesini temenni etti.
10 maddenin görüşüldüğü toplantıda denetim komisyonu raporu da gündeme geldi. Rapor, komisyon başkanı Gürkan Koyuncu tarafından okundu.

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