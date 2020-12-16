YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yunusemre’de bin 304 çiftin nikahı kıyıldı

Yunusemre’de bin 304 çiftin nikahı kıyıldı

MANİSA HABERLERİ  | 16.12.2020 15:41 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi 2020 yılında hayatını birleştirmek isteyen bin 304 çiftin nikah akdini gerçekleştirdi.Yunusemre ilçesinde 2020 yılı içerisinde yuva kurmak isteyen yaklaşık bin 552 çift evlenmek için Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu birimine başvurdu.

Yunusemre Belediyesi 2020 yılında hayatını birleştirmek isteyen bin 304 çiftin nikah akdini gerçekleştirdi.
Yunusemre ilçesinde 2020 yılı içerisinde yuva kurmak isteyen yaklaşık bin 552 çift evlenmek için Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu birimine başvurdu. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle belirlenen kurallara uygun olarak çiftlerin nikah akdi yapıldı. İlçede yabancı uyruklu 63 çiftin nikah akdi gerçekleştirilirken; evlenen bayanların yaş ortalaması 27, erkeklerinki ise 29 oldu. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de 2020 yılında 27 çiftin nikahını kıydı. Aile kurumunun önemine dikkat çeken Başkan Çerçi, ailenin toplumun en önemli temel taşı olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2020 yılında ilçemizde bin 304 çiftin nikahını kıydık. Çiftlerimizin evlilik yolunda birbirlerine sevgi, sadakat ve anlayış içerisinde olması gerekiyor. Çiftlerimizi kutluyor; ömür boyu mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:11
İkindi
15:37
Akşam
17:57
Yatsı
19:20

Manisa Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Çarşamba

Ahmet Selim Eczanesi
Merkez
Korkmaz Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Turgutlu
Gözde Eczanesi
Turgutlu
Ezgi Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.