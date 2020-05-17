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Yunusemre’den 65 yaş ve üzerine hijyen paketi

MANİSA HABERLERİ  | 17.05.2020 16:33 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci kez sokağa çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara ilçenin çeşitli noktalarında hijyen paketi dağıttı.Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 15 ilden biri olan Manisa’da park ve bahçeler 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların buluşma noktası oldu.

Yunusemre Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci kez sokağa çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara ilçenin çeşitli noktalarında hijyen paketi dağıttı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 15 ilden biri olan Manisa’da park ve bahçeler 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların buluşma noktası oldu. Aşırı sıcak havada yaşlılar park ve bahçelerde yürüyüş yapmayı ve oturmayı tercih etti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar verilen izin kapsamında Manisa’nın Yunusemre ilçesinde de ikinci kez sokağa çıktı. 12.00-18.00 saatlerini kapsayan izin süresinde kimi vatandaşlar park ve meydanları tercih ederken kimisi de evinin önünde oturdu. Yunusemre Belediyesi Kültür İşler Müdürlüğü ekipleri de ilçenin farklı noktalarında sokağa çıkan vatandaşlara içerisinde maske, eldiven ve kolonya bulunan hijyen paket dağıttı, onlardan sağlıkları için açıklanan kurallara uymalarını istedi. Belediye ekiplerinin uyarılarını dinleyen vatandaşlar ise Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.

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