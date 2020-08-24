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Yunusemre’den Demirci Mahallesine 2 kilometrelik yol

MANİSA HABERLERİ  | 24.08.2020 11:55 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, Demirci Mahallesinde 2 kilometre arazi yolu yaparak üreticilerin tarla ve bağlarına daha rahat ulaşmasını sağladı.Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki arazi yollarını stabilize etmeye, yeni yollar açmaya devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi, Demirci Mahallesinde 2 kilometre arazi yolu yaparak üreticilerin tarla ve bağlarına daha rahat ulaşmasını sağladı.
Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki arazi yollarını stabilize etmeye, yeni yollar açmaya devam ediyor. Müdürlük ekipleri, Demirci Mahallesinde arazi yolu yaptı. İlçede bulunan mahallelerde yol çalışmalarının devam ettiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Ekiplerimiz üreticilerimizin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşması için arazi yollarını stabilize ediyor, yeni yollar açıyor. Bu kapsamda Demirci Mahallesinde 2 kilometre arazi yolu yaptık. Belirli bir program dahilinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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