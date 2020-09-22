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Yunusemre’nin projeleri hayranlık uyandırdı

MANİSA HABERLERİ  | 22.09.2020 15:39 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ı ağırladı. Yunusemre Belediyesi‘nin prestij projelerini yerinde gören Sındırgı Belediye Başkanı, Başkan Çerçi ve ekibini kutladı.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ı konuk etti. Yunusemre Belediyesi’nin prestij projelerinden Yunus Emre Kültür Parkı ve Yunus Emre Millet Çarşı’nı gezen Sındırgı Belediye Başkanı Yavaş, projeler hakkında bilgi aldı. Kompleks proje olan Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde de incelemelerde bulunan Ekrem Yavaş, Yunus Emre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM)’ni gezdi. Öğrencilerle sohbet eden Yavaş, böylesine güzel bir projeyi kente kazandıran Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Başkan Çerçi’nin güzel hizmetlere imza attığını dile getiren Ekrem Yavaş, “Belediye başkanımızla bir araya gelmekten mutluluk duydum. Kendisi vizyon sahibi güzel hizmetleri hayata geçirmiş. Gerçekten örnek alınacak projeler. Kendisini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.
Başkan Çerçi ise Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek günnü anısına hediye takdiminde bulundu.

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