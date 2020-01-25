YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Yüreğir Belediyesi depremzedeler için seferber oldu

Yüreğir Belediyesi depremzedeler için seferber oldu

ADANA HABERLERİ  | 25.01.2020 14:38 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir Elazığ Sivrice merkezli deprem sonrası belediye ekiplerini seferber etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir Elazığ Sivrice merkezli deprem sonrası belediye ekiplerini seferber etti. Çadır, ısıtıcı ve yardım malzemelerini taşıyan araçlar sabahın ilk ışıkları ile birlikte yola çıktı.
Yüreğir Belediyesi ekipleri Elazığ’da yaşanan deprem sonrası depremzedelerin yaralarını sarmak için Başkan Kocaispir’in talimatı ile yardım malzemeleri ile birlikte Elazığ’a hareket etti. Çadır ve ısıtıcı yüklü araçlar ile yola çıkan ekipler soğukta dışarda kalan depremzedeler için sıcak çorba ve çay ikramında da bulunacak.
‘Gün bir olma günü’ diyen Başkan Kocaispir, “Depremi yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Üzücü haberler alıyoruz. Ne yazık ki can kayıplarımız var, yaralılarımız var. Temennimiz daha fazla can kaybı yaşanmaması. Devletimiz tüm imkanları ile depremzedelerimizin yanında. Biz de bir nebze olsun vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek, temel ihtiyaçlarını karşılamak, yaralarını sarmak adına ekiplerimizi seferber ettik. Allah bir daha milletimize, ülkemize böyle acılar, felaketler yaşatmasın” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Büyükşehir’in uzman ekipleri Elazığ’daBüyükşehir’in uzman ekipleri Elazığ’da
Ay’dan CHP’lilere sert tepkiAy’dan CHP’lilere sert tepki
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Elazığ'daki deprem

Elazığ'daki deprem

Adana Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:40
Öğle
12:56
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:20

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Berdan Eczanesi
Seyhan
Çare Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
İhtisas Eczanesi
Seyhan
İlgi Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Çok Acil Satılık Cemaat Okulu

Çok Acil Satılık Cemaat Okulu

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Köy muhtarı sevgilisini öldürüp intihar etti

Köy muhtarı sevgilisini öldürüp intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.