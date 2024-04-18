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Yüreğir Belediyesi, Portakal Çiçeği Karnavalı’nda yerini aldı

İHA İHA
18.04.2024 11:06
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Yüreğir Belediyesi, 2024 Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda yerini aldı.

Yüreğir Belediyesi, Portakal Çiçeği Karnavalı’nda yerini aldı

Merkez Park’taki stantta misafirlerini ağırlayan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, karnavalın Adana’ya çok yakıştığını söyledi.
Adana’da bu yıl 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen karnaval her yaştan katılımcıya hitap edecek etkinlikleriyle 21 Nisan’a kadar sürecek.

30’dan fazla noktada konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerin düzenleneceği karnavalda yerini alan Yüreğir Belediyesi, Merkez Park’ta açtığı standında misafirlerini ağırlıyor. Şehir içi ve şehir dışından gelen misafirlerini çay, kahve ve çeşitli ikramlarla karşılayan Yüreğir Belediyesi’nin standına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Karnavalda Adanalılarla buluşan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yüreğir Belediyesi standını ziyaret eden misafirleriyle sohbet ederek bol bol fotoğraf çektirdi. Karnavalın Adana’ya çok yakıştığını belirten Başkan Demirçalı, “Adanalılık ruhunu en güzel şekilde yansıttığımız karnavalımıza katılımın yoğun olması çok güzel. Adana yine muhteşem bir etkinlikle portakal çiçeği kokusu eşliğinde en güzel günlerini yaşıyor. Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Türkiye’de artık bir marka oldu. On binlerce misafirimizi şehrimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Misafirlerimizi standımıza da bekliyoruz” dedi.

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