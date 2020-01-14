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  4. Yüreğir’de kültür sanat günleri başladı

Yüreğir’de kültür sanat günleri başladı

ADANA HABERLERİ  | 14.01.2020 13:59 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi, ilçede kültür ve sanat günlerini "Alaaddin’in Sihirli Lambası" adlı tiyatro oyunuyla başlattı.Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir 2020 yılında her ay farklı bir kültür sanat programı düzenleyeceklerini belirterek, ’’Her ay düzenli olarak şiir dinletileri, edebiyat günleri yapmayı hedefliyoruz.

Yüreğir Belediyesi, ilçede kültür ve sanat günlerini "Alaaddin’in Sihirli Lambası" adlı tiyatro oyunuyla başlattı.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir 2020 yılında her ay farklı bir kültür sanat programı düzenleyeceklerini belirterek, ’’Her ay düzenli olarak şiir dinletileri, edebiyat günleri yapmayı hedefliyoruz. Yazın ise yazlık sinema günleri düzenleyerek Yüreğir’de nostalji yaşatacağız. Belediyecilik sadece yol, kaldırım ve park yapmaktan ibaret değildir. İnsanlarımızın, çocuklarımızın sanatsal yönlerinin gelişimiyle ilgili inisiyatif alan bir belediye olmak istiyoruz. 2020 yılı düzenli olarak sanatsal etkinliklerle dolu bir yıl olacak" dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kültür ve sanatla ilgili olarak "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünü hatırlatan Başkan Kocaispir, "Milletler için bazen diplomasiyle, askeri güçle, ekonomik güçle kazanılamayacak başarılar, bir müzik eseri, bir edebiyat eseri, bir sinema eseri ile kazanılmaktadır. O yüzden Yüreğir’de vatandaşlarımızı kültür ve sanatla buluşturmak için çalışacağız" diye konuştu.
Kültür ve sanat günleri kapsamında ilk olarak çocukların geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda bilinçlenmesi amacıyla "Alaaddin’in Sihirli Lambası" adlı oyun Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelendi.

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