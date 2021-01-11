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Yüreğir’e bir spor salonu daha kazandırılıyor

11.01.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Yüreğir Belediyesince Akdeniz Mahallesi Spor Salonu’nun temeli atıldı.

Yüreğir Belediyesince Akdeniz Mahallesi Spor Salonu’nun temeli atıldı. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, tesisin 2021 yılı içerisinde hizmete açılacağını söyledi.
Yüreğir Belediyesi’nin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliği ile Akdeniz Mahallesi’nde projelendirdiği Kapalı Spor Salonu’nun temeli atıldı.
895 metrekare kapalı alanda inşaatına başlanan tesisin içerisinde standart boyutlarda basketbol sahası, voleybol sahası, yönetim, hakem, antrenör ve soyunma odaları bulunuyor.
2021 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete sunulması planlanan Kapalı Spor Salonu bölgede önemli bir eksikliği gidermiş olacak.
Spora ve sporcuya verdiği desteklerle vatandaşların takdirini toplayan Başkan Kocaispir, “Yüreğir’imiz için önemli projelerimizden birini daha hayata geçiriyoruz. Bu yıl içerisinde tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunacağız. Farklı mahallelerimizde yine benzer projelerimiz var. Yakında onların da müjdesini vereceğiz. Kapalı Spor Salonumuz Akdeniz mahallemize, Yüreğir’imize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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