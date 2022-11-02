YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI VE İSİMLERİ - Yürek Çıkmazı oyuncuları arasında kimler var, konusu nedir?

Yürek Çıkmazı oyuncuları ve konusu için araştırmalar hız kazandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı her hafta salı akşamları yayınlanacak. İlk bölümde yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep’i yanına çağırdı. Öldükten sonra açılması için bir mektup verdi. Zeynep’in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusuydu.

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ OYUNCULARI

Yürek Çıkmazı dizisi oyuncuları arasında Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi isimler yer alıyor.

Ayça Bingöl - Cennet

İrem Helvacıoğlu - Zeynep

Alp Navruz - Halil

Mesut Akusta - Yılmaz

Dilara Aksüyek - Feride

Bihter Dinçel - Birsen

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ KONUSU

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak. . Yürek Çıkmazı dizisinin yönetmen koltuğuna usta isim Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor. “Bilseniz ölmem ne uzun sürdü” Bazı hikayeler sondan başlar. Tıpkı Cennet’in hikayesi gibi… Hayatı boyunca susmuş bir kadındı o; şiddet görmüş, korkmuş, vazgeçmiş… Ölmeden önce bir mektup bıraktı geride. Son bir çığlık: “Bilseniz ölmem ne uzun sürdü!”



