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G.Saray'a müjdeli haber

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.09.2018 09:17 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova'da teknik direktör Yuri Semin, yıldız oyuncu Fedor Smolov'un Salı günü Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

G.Saray'a müjdeli haber

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Lokomotiv Moskova'da teknik direktör Yuri Semin, Dinamo Moskova ile oynadıkları maçından ardından açıklamalar yaptı.

"G.SARAY MAÇINDA OYNAMAYACAK"
Krasnodar'dan sezon başı transfer ettikleri Fedor Smolov'un Galatasaray karşısında oynamayacağını dile getiren Yuri Semin, "Smolov, Galatasaray maçında oynamayacak. Bu yüzden bu maçta Eder ile başladım. Deneme yapmak istedim" ifadelerini kullandı.

"2 GÜNDE HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR"
"Galatasaray karşısında Dinamo Moskova maçındaki hücum hattını mı izleyeceğiz?" sorusunu yanıtlayan Semin, "Pek değişiklik olmayacak. Şimdi dinlenmeleri gerekiyor. Oyuncuların maça kadar ne duruma geleceğini göreceğiz. İki günde her şey değişebilir" dedi.

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova, Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Salı günü karşı karşyıa gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
yuri semin Fedor Smolov Galatasaray lokomotiv moskova

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