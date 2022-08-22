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Yurt dışından gelen elektrikli ısıtıcı siparişleri nedeniyle üretimini iki katına çıkardı

22.08.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Albayrak: - "Avrupa ülkelerinde enerji krizinin uzun süreceği düşünülüyor. Almanya, İsveç, Hollanda ve Fransa'da ön hazırlık yapılıyor. Bu ülkelerden ön siparişler veriyorlar" - "Normal standartlarda günde 300 elektrikli ısıtıcı üretimi yaparken, bu yoğun günlerde kapasitemizi günlük 700'e kadar çıkartarak siparişlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz"

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da elektrikli ısıtıcı imal eden firma, özellikle Avrupa ülkelerinden gelen siparişlerin artması nedeniyle günlük 300 olan üretimini 700 ısıtıcıya kadar çıkardı.

Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cemsan Elektrikli Cihazlar Sanayi ve Ticaret Şirketi, gelecek kış mevsiminde doğal gaz sıkıntısı yaşanması beklenen Avrupa ülkelerinden gelen elektrikli ısıtıcı taleplerini karşılamak için yoğun şekilde çalışıyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Albayrak, AA muhabirine, babası tarafından 1980'de kurulan işletmenin 6 yıl sonra şirket haline dönüştüğünü söyledi.

Albayrak, ilk olarak elektrikli su ısıtıcıları üretimi yaptıklarını, 2000 yılından itibaren elektrikli karbon infrared ısıtıcıların üretimine başladıklarını dile getirdi.

Kardeşleriyle birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışında bayilikler açarak Türkiye ekonomisine katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Albayrak, "Piyasadaki arz ve talepten doğan elektrikli ısıtıcılara olan ihtiyacı karşılamaya çalıştık. Trabzon'da elektrikli ısıtıcı üretimi yapan tek firmayız." dedi.

Fuarlara katılarak zamanla yurt dışına da açıldıklarını belirten Albayrak, "Avrupa'nın tamamına yakınına üretim sağlıyoruz. Başta Almanya, Hollanda, İsviçre ve Fransa olmak üzere birçok ülkeden gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Toplamda 60'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz ama sürekli olarak çalıştığımız 35 ülke var. Almanya ve İngiltere'de de bayilerimiz var." diye konuştu.

- "Şu anda siparişlere yetişmeye çalışıyoruz"

Son zamanlarda doğal gaz sıkıntısı nedeniyle en fazla talebin Almanya'dan geldiğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerinde enerji krizinin uzun süreceği düşünülüyor. Almanya, İsviçre, Hollanda ve Fransa'da ön hazırlık yapıyor. Bu ülkelerden ön siparişler veriyorlar. Bu talepler de bizim üretimimizi ciddi anlamda artırdı. Geçtiğimiz yıla oranla ürün taleplerinde yüzde 90'a yakın bir artış var. Bildiğiniz gibi Rus gazına en fazla bağımlı olan ülkeler arasında yer alan Almanya'dan çok fazla sipariş alıyoruz. Geçen yıla oranla bu yıl verilen siparişlerin tamamı yurt dışınadır. Şu anda siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Fabrikamız tam kapasite çalışıyor."

Albayrak, Avrupa'da beklenen doğal gaz sıkıntısını göz önünde bulundurduklarını ve hazırlıklarını buna göre yaptıklarını vurgulayarak, "Ham madde bağlantılarımızı yaptık, zaten ürünlerimizin parçalarını biz ürettiğimiz için hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Şu an yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bayilerimize de ciddi bir talep var. Normal standartlarda günde 300 elektrikli ısıtıcı üretimi yaparken, bu yoğun günlerde kapasitemizi günlük 700'e kadar çıkartarak siparişlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kışın gelmesiyle Avrupa'da sıcak su ihtiyaçlarının da artacağına dikkati çeken Albayrak, su ısıtıcı siparişlerinin de yüzde 40 arttığını dile getirdi.

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