Yurt dışından Karabük’e 3 bin 112 kişi göç etti

TÜİK, yurt dışından Türkiye’ye ve Türkiye’den yurt dışına göç edenlerin sayısını açıkladı. Açıklamada, yurt dışından Türkiye’ye 739 bin 364 kişinin göç ettiği, Türkiye’den yurt dışına göç edenlerin sayısının ise 287 bin 651 kişi olduğu belirtildi.

TÜİK verilerine göre, yurt dışından Zonguldak’a bin 988 kişi göç ederken, Zonguldak’tan yurt dışına bin 142 kişi göç etti. Yurt dışından Karabük’e göç edenlerin sayısı 3 bin 112 kişi olarak açıklanırken, Karabük’ten yurt dışına ise bin 691 kişi göç etti. Bartın’a yurt dışından bin 282 kişi göç ederken, Bartın’dan yurt dışına 311 kişi göç etti.

