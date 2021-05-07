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Yurt genelindeki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

07.05.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelindeki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Yurt genelinde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde nisan ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde yayımladı.

Görüntülerde, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Van, Zonguldak, Amasya, Ankara, Batman, Kahramanmaraş, Karaman, Kütahya, Malatya, Mardin ve Muş'ta kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar yer alıyor.

Trafik Başkanlığı, "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi." notunu da paylaştı.

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