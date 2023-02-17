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Yurt içi nasıl yazılır, yurt içi yazımı nasıl olmalıdır? Yurt içi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

06.02.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle iki sözcükten oluşan kelimelerin birleşik mi yoksa ayrı mı yazıldığı oldukça merak edilir ve araştırılır. Yurt içi kelimesi de nasıl yazıldığı merak edilen kelimeler arasında yer alır. Türk Dil Kurumu yazım kılavuzu ve sözlükleri üzerinden kelimelerin doğru yazılışları hakkında kesin bilgilere ulaşılabilir. Bu kurallar dâhlinde özellikle de sıkça hata yapılan birleşik kelimelerin yazımı öğrenilebilir. Peki, yurt içi yazımı nasıl olmalıdır?

Yurt içi nasıl yazılır, yurt içi yazımı nasıl olmalıdır? Yurt içi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazım kurallarına dikkat etmek ve dilimizi doğru bir şekilde kullanmak için kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenmek önemlidir. Kelimelerin genel olarak sorgulama konusu birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır konularında olur. İki sözcüğün yan yana gelerek oluşturmuş olduğu yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı birçok kişi tarafından karıştırılır. Yazılı iletişimin en az sözlü iletişim kadar yaygın olduğu günümüzde kelimelerin doğru yazılış şekilleri oldukça önemli bir konudur. Kaliteli bir iletişim kurabilmek adına kelimelerin doğru yazılışlarını bilmek ve o şekilde kullanmak gerekir.

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Yurt içi nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumunda sözcüklerin doğru yazılımlarını ve anlamlarını bulmak mümkündür. Yurt içi sözcüğü de pek çok kişi tarafından merak edilerek araştırılır. Yurt içi kelimesi Türk Dil Kurumuna göre "yurt sınırlarının içinde bulunan veya yurt sınırları içinde olan her yer" anlamına gelir. İnsanlar tarafından genel olarak yanlış yazılan yurt içi ayrı mı yazılır? sorusu ile açıklanabilir. Yurt içi Türk Dil Kurumuna göre ayrı yazılır. Bu kelimeyi cümle içerisinde doğru kullanmak için ayrı yazmak gerekir. Yurt içi yazımı TDK'ye göre ayrı olmasıdır.

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Yurt içi bitişik mi yazılır?

Genellikle yurt sınırları içinde olanlar için kullanılan yurt içi insanlar tarafından bitişik bir şekilde yazılır. Ancak kelimenin doğru yazılışı bitişik değil ayrı yazılmasıdır. Yurt içi TDK kurallarına bakıldığı zaman kelimenin doğru yazılışının ayrı bir şekilde olduğu görülür. Kelimelerin doğru bir şekilde yazılışlarının daha iyi anlaşılması adına örnek cümleler ile açıklanması gerekir. Bu bağlamda yurt içi doğru yazılışı ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Eski işinde yurt içi bölge dağıtım merkezlerinin birinde çalışıyordu.
  • Şirketin bütün toplantıları yurt içi bölgelerinde yapılıyordu.
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