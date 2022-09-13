Yurtiçi Kargo, 24 saatte kargo teslimatı projesini başlatıyor

İSTANBUL (AA) - Yurtiçi Kargo, Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna 24 saatte kargo teslimatı projesini İstanbul ile 5 şehir arasında hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yurtiçi Kargo'nun YK Plus 24 hizmeti ile artık İstanbul, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon şehirleri arasında ulaştırılan kargolar, 24 saat içinde adresine teslim edilebiliyor.

Son 2 yılda hayata geçirdiği akıllı kargo dolapları, kargo otomasyon sistemleri, harita üzerinden canlı kargo takip sistemleri, teslimat gün tercih sistemleri gibi birçok proje ile kapasitesini 2 katına çıkaran Yurtiçi Kargo, şimdi de YK Plus 24 projesiyle belirlenen hatlarda 48 saat olan teslimat süresini 24 saate indiriyor. Proje kapsamında İstanbul'dan Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır ve Erzurum illerine giden ve bu illerden İstanbul'a gelen kargolar, müşterinin tercihine göre tam 24 saat içinde teslim edilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yurtiçi Kargo Kargo Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canatan, geçen 3 yıl içerisinde hem kapasite artışı, hem de hız kazanma hedefiyle yeni projeler geliştirdiklerini belirtti.

Canatan, YK Plus 24 ile acil ulaşması gereken şehirlerarası kargolar için müşterilerine yeni bir çözüm sunduklarını ifade ederek, İstanbul, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır ve Erzurum'da tüm Yurtiçi Kargo birimlerinden bu hizmetin alınabileceğini vurguladı.

- 5 şehir arasında 24 saatte teslimat

Mustafa Canatan, YK Plus 24 projesinin şimdilik 5 şehirde karşılıklı olarak başlatıldığını ve talep olan şehirlere göre hat sayısının artırılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdilik hat sayımızı 10 olarak belirledik ve adı geçen şehirlerde karşılıklı olarak YK Plus 24 ürününü aktif ettik. Bu noktadan sonra müşterilerimizin talebi ve isteği büyük önem arz edecek. Müşterilerimizin taleplerine göre ürünümüzü genişletebilir, başka şehirlere de taşıyabiliriz. Biz bu ürünü genişleteceğiz ancak hangi şehirlerden başlayarak genişleteceğimizi müşterimizin talepleri belirleyecek."

Gelen taleplere göre havaalanı bulunan tüm şehirleri bu ürünün içine dahil edebileceklerini ifade eden Canatan, müşterilerin bu yöndeki taleplerini çağrı merkezlerinden, resmi sosyal medya hesaplarından ya da Yurtiçi Kargo birimleri üzerinden iletebileceğini belirtti.

- "Odağımızda rakipler değil, müşterilerimiz var"

Canatan, Yurtiçi Kargo'nun müşteri taleplerini merkeze alan bir yapısı olduğunu belirterek, "Yatırımlarımızı da her zaman bu bakış açısıyla gerçekleştiriyoruz. Bizim odağımızda rakiplerimiz değil, müşterilerimiz var. Başarıya giden yolun müşterilerimizin mutluluğundan geçtiğini biliyoruz." dedi.

Yurtiçi Kargo'nun, her zaman en kaliteli hizmeti sunma motivasyonuyla bugünlere kadar geldiğini kaydeden Canatan, şunları kaydetti:

"Biz, Yurtiçi Kargo ailesi olarak sektörümüzün çağın gereksinimlerine ayak uydurmasını, tercihten öte, sorumluluktan doğan bir zorunluluk olarak görüyoruz. Çünkü biz, görevimizi yerine getirirken bunun bir kamu hizmeti noktasında değere sahip olduğunun farkındayız. Yaptığımız işin ticari boyutu dışında kutsal bir boyutu da olduğunu düşünüyoruz. Bunun en bariz örneğini pandemide hepimiz yaşadık. O günlerde hatırlarsanız sokaklarda emniyet ve sağlık görevlilerinin dışında sadece biz vardık. Bu noktada işimizin topluma sağladığı faydayı anlatması bakımından pandemideki performansımızı çok önemli buluyorum."

- "Mutlu müşteriler için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"

Mustafa Canatan, mutlu müşteriler için yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerine vurgu yaparak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İşin içinde olan ya da olmayan herkes biliyor ki, kargo sektörünün yaptığı yatırımlar birçok sektöre fayda sağlıyor. Örneğin, bugün dev ekosistemler haline gelen e-ticaret sitelerinin ilk kurulduğu günlerde yanlarında biz vardık. Büyümelerine giden ticari yolculuklarında da yol arkadaşları bizdik. Hala da biziz. Aslında yaptığımız yatırımlarla elektronik ya da fiziksel fark etmeksizin tüm ticaretin önünü açıyor ve hızlandırıyoruz. İşte bu bakış açısı doğrultusunda, Yurtiçi Kargo olarak biliyoruz ki; kargo sektörüne yaptığımız yatırım, aslında ülke ticaretinin büyümesine, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu sebeple mutlu müşteriler için, geleceğimiz için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yurtiçi Kargo 40 yıldır olduğu gibi her zaman daha hızlı ve daha şeffaf iş modellerini hayata geçirmeye devam edecektir."

