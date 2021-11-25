Yurtiçi Kargo Müşteri Deneyimi Araştırmasında zirvede

İSTANBUL(AA) - Turkcell Global Bilgi ve Fast Company tarafından gerçekleştirilen “Müşteri Deneyimi Araştırması” sonuçlarına göre kargo sektörünün lideri Yurtiçi Kargo oldu.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, Turkcell Global Bilgi tarafından 12 istatistiki bölgede, A,B,C1,C2 sosyo ekonomik düzey gruplarında Türkiye temsiliyeti sağlanarak bilgisayar destekli telefon görüşmeleriyle gerçekleştirilen araştırmada, 6 bin 319 kişinin 15 bin 130 marka için görüşleri toplandı. Yapılan araştırma sonuçlarına göre müşteri deneyiminde kargo sektörünün en iyisi Yurtiçi Kargo oldu.

Online olarak gerçekleştirilen ödül törenine Yurtiçi Kargo adına Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Hamzaoğlu katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Hamzaoğlu, “yaptığımız işte doğru yolda olup olmadığımızı göstermesi açısından, müşteri deneyiminin puanlanması üzerine gerçekleştirilen organizasyonlar bizim için çok değerli. Özellikle Fast Company ve Turkcell Global Bilgi gibi iki güvenilir ve değerli kurumun gerçekleştirdiği bir organizasyonda ödüle layık görülmemiz, bizim için ayrı bir onur kaynağı.” ifadelerini kullandı.

Salgın gibi zorlu bir süreçte sektör olarak hem yoğunlukla hem de salgınla mücadele ettiklerini belirten Hamzaoğlu, “Sektör olarak hem yoğunlukla hem de salgınla mücadele ettik. Buna rağmen yaptığımız yatırımlarla, arkadaşlarımızın sıkı çalışmalarıyla bu yükün de altından birçok ödülle kalktık. Bu bakımdan elbette çok gururluyuz. Bu ödülü yağmur, çamur, yaz, kış pandemi demeden, halkımıza kesintisiz hizmet veren 18 bin kişilik Yurtiçi Kargo ailesi adına aldığımı ifade etmek istiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

