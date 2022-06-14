Yurtiçi Kargo'dan Babalar Günü indirimi

İSTANBUL (AA) - Yurtiçi Kargo, 13-26 Haziran'da Babalar Günü Kampanyası ile taşıma fiyatlarında yüzde 30 indirim uygulayacak

Yurtiçi Kargo açıklamasına göre, şirket, uzaktaki babasının yüzünü güldürmek isteyen müşterileri için yeni bir kampanya hayata geçirdi.

Buna göre, Yurtiçi Kargo, 13-26 Haziran'da Babalar Günü Kampanyası ile taşıma fiyatlarında yüzde 30 indirim uygulayacak.

Haziran ayı içerisinde öğrenci ve öğretmenlere, avukatlara, eczacılara, gazetecilere, esnafa, mobil uygulama kullanıcılarına, internet şubesinden gönderi yapanlara yüzde 25 ila 30 arasında indirim uygulayan şirket, bölgesel kampanyalar dahil kampanya sayısının ise 117'ye ulaştığını duyurdu.

Genel kampanyaların yanı sıra tüm esnafın kullanabileceği 117 adet kampanyayı müşterilerinin kullanımına sunan Yurtiçi Kargo'nun Babalar Günü dolayısıyla düzenlediği kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin kargolarını gönderirken Babalar Günü Kampanyası'ndan yararlanmak istediğini belirtmesi yeterli oluyor.

Kampanya kapsamında, tüm bireysel gönderilerde standart taşıma, adres alım ve adrese teslim hizmet bedelleri üzerinden tüm müşteriler yüzde 30 indirim fırsatından yararlanabilecek.

