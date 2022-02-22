Yürüme engelli Alperen için çocuk parkına "engelsiz salıncak" konuldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan yürüme engelli Alperen Yılmaz'ın salıncak hayali, Yıldırım Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Şaduman Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'dan evinin yakınındaki Şehit Sinan Uçan Parkı'na yürüme engelli oğlu Alperen ve diğer engelli çocukların yararlanabileceği salıncak istedi.

Yılmaz'ın talimatıyla harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, engelli salıncağını getirip çocuk parkına monte etti.

Engelsiz salıncağın ilk misafiri olan Alperen, salıncakta doyasıya eğlendi.

- "Hüznümüz birkaç günde mutluluğa dönüştü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Şaduman Yılmaz, oğlunun parkta oynayan çocukları gördükçe çok üzüldüğünü belirtti.

Bunun üzerine belediyeye talepte bulunduklarını aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımızın talimatıyla birkaç gün içinde isteğimiz yerine getirildi. Çocuğumun üzüntüsüne şahit olduğum yerde şimdi mutluluğuna ortaklık ediyorum. Bir anne için çocuğunun gülümsediğini, mutlu olduğunu görmekten daha büyük bir nimet yok. Hüznümüzü birkaç günde mutluluğa dönüştüren ve bize bu güzelliği yaşatan belediyemize ve Başkanımız Oktay Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum."

- "Yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetleri üretmeye çalışıyoruz"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Alperen'i ve onun gibi çocukları engelli değil özel bireyler olarak kabul ettiklerini belirtti.

"Engelsiz Yıldırım" hedefiyle özel bireyleri topluma kazandırmak amacıyla birçok projeye imza attıklarını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Onların taleplerine cevap verecek, yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetleri üretmeye çalışıyoruz. Her vatandaşımıza Yıldırım'da eşit hizmet ulaştırmak için çalışıyoruz. Alperen evladımızın ve annesinin salıncak talebini duyar duymaz renovasyon çalışmalarının devam ettiği Şehit Sinan Uçan Parkı'mıza engelsiz salıncak yerleştirdik. Bir evladı, bir anneyi mutlu etmekten daha ulvi ne olabilir? Ne mutlu ki bize Alperen kardeşimizin ve ailesinin mutluluğuna katkı sağlayabildik."

