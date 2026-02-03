SPOR

Yusuf Demir'e sürpriz talip! Galatasaray'da bir ayrılık daha geliyor

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un planları arasında yer almayan Yusuf Demir için Avusturya’dan sürpriz bir hamle geldi. Rapid Wien, 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Taraflar anlaşma için masada.

Burak Kavuncu
AVU Avusturya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin uzağında kalan Yusuf Demir için ayrılık çanları çalıyor. Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun geçtiği son dakika bilgisine göre, Yusuf Demir'in eski kulübü Rapid Wien, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için resmi teklifte bulundu.

AVUSTURYA'YA DÖNÜYOR!

Sarı-kırmızılı kulübe 2022 yılında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Avusturya ekibi Rapid Wien'den katılan Yusuf Demir, beklenen patlamayı yapamadı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rapid Wien, eski yıldızını tekrar transfer etmek için Galatasaray'ın kapısını çaldı ve taraflar arasında anlaşma sağlanması an meselesi.

MENAJERİ GELDİ! GÖRÜŞME OLDU...

Yusuf Demir'in menajeri bugün sabah saatlerinde Kemerburgaz tesislerinde Başkan Dursun Özbek ile görüşmelerde bulundu ve ayrılık için taleplerini iletti. Galatasaray yönetiminin, 2026 yılında sözleşmesi sona erecek olan Yusuf Demir ile kontratını tek taraflı feshederek yollarını ayırmayı planladığı ve oyuncunun tüm alacaklarını ödeyerek ayrılığı resmiyete dökeceği belirtiliyor.

YUSUF DEMİR GİDİYOR! NHAGA GELİYOR...

Galatasaray, Casa Pia forması giyen Renato Nhaga ile anlaşmaya varırken, oyuncuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Cimbom, Yusuf Demir'den boşalan u23 kategorisine Nhaga'yı yazacak.

