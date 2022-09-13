Yusuf Demir kimdir, aslen nereli? Galatasaray’ın yeni transferi Yusuf Demir kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray’ın Rapid Wien’den aldığı 19 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni topladı. Yusuf Demir, Süper Lig'deki ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı. Maçın son 13 dakikasında forma şansı bulan Yusuf Demir, 16 kez topla buluşurken, attığı 13 pas da yerini buldu. Başarılı performansının ardından Yusuf demir hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki Yusuf Demir kimdir?

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Yusuf Demir, 2 Haziran 2003 Avusturya doğumlu, ancak aslen Trabzon doğumludur. On Numara mevkiinde oynayan Demir, Türk asıllı Avusturyalı futbolcudur. 9 Temmuz 2021'de 500 bin avro bedelle 1 sezonluğuna Barcelona'ya kiralandı. 10 milyon avro satın alma opsiyonu bulunuyor. 18 yıl 80 günlük olan Yusuf, Athletic Bilbao deplasmanında 62. dakikada oyuna dahil olarak Messi'den sonra Barcelona formasıyla La Liga'da forma giyen en genç oyuncu oldu.

13 Ocak 2022 tarihinde Barcelona ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi ve kulübü Rapid Wien'e geri döndü. Yusuf Demir, 7 Eylül 2022 tarihinde Galatasaray, oyuncu ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurmuştur ve görüşmeler sonucunda Galatasaray'a transfer edilmiştir.

