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  4. Yusuf Dikeç madalyaya giden yolu anlattı! 3 gün önce silahı kırılmış, tornacı arkadaşına yaptırmış

Yusuf Dikeç madalyaya giden yolu anlattı! 3 gün önce silahı kırılmış, tornacı arkadaşına yaptırmış

08.08.2024 15:39
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 10 metre havalı tabanca kategorisindeki yarışıyla damgasını vuran Yusuf Dikeç, Olimpiyatlardan 3 gün önce silahının tetiğinin kırıldığını ve tornacı arkadaşına yaptırıp Olimpiyatlara öyle katıldığını açıkladı. Dikeç kırık silahını firmaya gönderse 1 haftada geleceğini belirttiği açıklamasında, "Levent diye çok iyi bir arkadaşım var. Ona gittim, çok iyi bir tornacıdır. Çocuk sabaha kadar uyumadı ve bunu yaptı." ifadelerini kullandı.

Yusuf Dikeç madalyaya giden yolu anlattı! 3 gün önce silahı kırılmış, tornacı arkadaşına yaptırmış

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk oldu.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan daha çok konuşulan Yusuf Dikeç, dünya çapında çok büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Atış sırasındaki rahat tavırlarıyla ilgi odağı haline gelen Dikeç, silahının Olimpiyatlara 3 gün kala tetiğinin kırıldığını açıkladı.

Dikeç sorunun çözümünde yine şahsına münhasır bir yöntem denemiş...

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3 GÜN KALA TETİĞİ KIRILMIŞ

Atıcılığın ferdi bir spor gibi gözüktüğünü fakat aslında ekip işi olduğunu söyleyen Yusuf Dikeç, bu konuda şunları anlattı:

"Olimpiyata gitmeme 3 gün kala silahımın tetiği kırılmıştı. Firmaya söyleseniz kargoyla göndermesi yaklaşık bir hafta sürecek. Levent diye çok iyi bir arkadaşım var. Ona gittim, çok iyi bir tornacıdır. Çocuk sabaha kadar uyumadı ve bunu yaptı. Gözle ilgili sıkıntım vardı. Çok göz doktoruna gittim. Miyop astigmat var. Yaş ilerledikçe yakını da göremiyoruz. Doktora ilk gittiğimde atışı anlatıyordum. Bakıyordu normal bir göz derecesi veriyordu. 1,5-2 yıl önce bir hocayla tanıştım. Bana çok zaman ayırdı. Muayenehanesine silahımı ve hedefi götürdüm. Uzak gözlüğünü verdiğinde yakını göremiyoruz. Yakın gözlüğünü taktığımızda uzağı göremiyoruz. Haftalarca çalıştık ve ortaya bir ürün çıkardık. Hatta o dönem atıcılığı bırakma noktasına da gelmiştim. O gözlükle devam ettim ve bu madalya çıktı. Yani bu işte ekip olmadan madalya çıkması, başarı gelmesi çok zor."

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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