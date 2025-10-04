Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazanarak Şampiyon oldu!

Milli atıcılarımız Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan bir kez daha tarih yazdı. Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederek ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan’dan bir başarı daha geldi.

AVRUPA ŞAMPİYONU

İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Atıcılıkta Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne 2 isim damga vurdu. Milli atıcılarımız Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi erkekler 10 metre havalı tüfek takım finalinde Almanya'yı 2-0 yendi.

Yusuf Dikeç, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Paul Fröhlich’i 17-15 mağlup ederek finalde Almanya karşısında Türkiye’ye 1-0’lık üstünlük kazandırdı.