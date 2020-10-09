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Yusuf Erdoğan'dan flaş G.Saray açıklaması! "Galatasaray, hayal kırıklığı oldu"

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.10.2020 17:33 | Son Güncelleme

Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan, Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yusuf Erdoğan'dan flaş G.Saray açıklaması! "Galatasaray, hayal kırıklığı oldu"

Kasımpaşa'da oynayan Yusuf Erdoğan, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda Galatasaray'a attığı golü ve takımdaki son durumu anlattı.

28 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ile ilgili ''Yeni bir hoca ancak deneyimli bir hoca futbolun içinden gelmiş bir hocamız var. Bu durum bizim için bir şans çünkü bizim psikolojimizi iyi anlıyor bu sahaya da yansıyor.'' yorumunu yaptı.

''Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesine karşı güzel bir galibiyet aldık. Bunun moral ve motivasyonunu yaşadık. Artık o maç geride kaldı. Böyle maçları kazanmak her zaman güzeldir. Bu maçların önemli ve güzel olması için önümüzdeki maçları da kazanmamız gerekiyor.

"FATİH HOCAYA BİR ŞEY YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK"

"Tamamen bir fotoğraf yanılgısı. Türkiye'nin en büyük camialarından birine ve en büyük hocalarından birine karşı bunu yapma lüksümüz yok bizim. Ben kendi takımıma koşuyordum ve gol poziyonuna kadar çok yorulmuştum. Artık golden sonra kendimi atıp, bir stres boşlaması yaşadım. Bir yanlış anlaşılma oldu. Çok anlamsız bir şekilde bu konunun büyüdüğünü düşünüyorum. Böyle bir şey yapmak bizim haddimize değil.''

Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a transferinin gerçekleşmemesi ile ilgili soruya, ''Sonuçta biz de etten kemikten insanız. Bir hayal kırıklığı olmuştur benim açımdan. Her şeyin yaşanma süreci ve zamanı var. Türkiye'nin en güzel yönetilen kulübünde oynadığım için şu an mutluyum.'' cevabını verdi.

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