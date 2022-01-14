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Yusuf Erdoğan kimdir, aslen nereli? Trabzonspor'a transfer olan Yusuf Erdoğan kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

14.01.2022 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un Yusuf Erdoğan'ı transfer edeceği haberi sonrası Erdoğan'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. 2013-2017 seneleri arasında Trabzonspor forması giymiş olan Yusuf, Bursaspor ve Kasımpaşa maceraları sonrası futbol hayatına Trabzonspor'da devam edecek. Peki Yusuf Erdoğan kimdir, aslen nereli? Yusuf Erdoğan kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı...

Yusuf Erdoğan kimdir, aslen nereli? Trabzonspor'a transfer olan Yusuf Erdoğan kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Jean Evrard Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ın ardından Trabzonspor şimdi de Yusuf Erdoğan'ı da kadrosuna katarak 4. transferini gerçekleştiriyor. Araklıspor ve 1461 Trabzon formaları giymesinin ardından 2013'te Trabzonspor'un yolunu tutan Yusuf, Bursaspor ve Kasımpaşa maceraları sonrası tekrardan Bordo Mavili formayı giymiş olacak. Peki Yusuf Erdoğan kimdir, aslen nereli?

YUSUF ERDOĞAN KİMDİR?

7 Ağustos 1992 senesinde Isparta'da dünyaya gelen Yusuf Erdoğan, futbol hayatına Araklıspor'da başlamıştır. Erdoğan, Ağustos 2011 tarihinde Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'a transfer olmuştur. 19 yaşında geldiği 1461 Trabzon'da gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çeken olan solak oyuncu, geçirmiş olduğu 2 senede 62 maça çıkmış ve 13 gol, 10 asistle oynamıştır.

Tanınırlığını çoğaltıp ismini duyurduğu 1461 Trabzon'a veda eden Yusuf, Temmuz 2013'te Karadeniz devi Trabzonspor'un yolunu tutmuştur. Trabzonspor'daki ilk sezonunda ligde 28, Avrupa Ligi'nde 7, Avrupa Ligi Elemeleri'nde ise 1 maça çıkan Yusuf, dönemin teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın gözdeleri arasında yer almıştır. Trabzonspor'da muhteşem bir grafik çizmiş olan Yusuf'un ismi o dönem Roma ve Lazio gibi devlerle anılsa da yıldız hücumcu Trabzonspor ekibinde kalmıştır.

İlk sezonunda 36 maçta 6 gol, 6 asistle oynamış olan Yusuf, ikinci sezonunda ise 28 maça çıkmış ve 4 gol, 7 asistle skora katkı sağlamıştır. 2015/16'da 40 maçta 6 gol, 2 asist, 2016/2017'de ise 30 maçta 4 golle oynayan kanat oyuncusu, Eylül 2017 tarihinde 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Bursaspor'a transfer olmuştur. Bursaspor'da geçirmiş olduğu 2 senede 57 maçta 4 gol, 7 asistle skor katkısı veren Yusuf, 2018/2019 sezonunda Bursaspor'un TFF 1. Lig'e düşmesi sonrası takımdan ayrılma kararı almıştır. Yeşil Beyazlılar'a veda etmesinin ardından Galatasaray 'la anlaşmış olan Yusuf, bedelli askerlik yaparken Sarı Kırmızılı ekibin formasını giydirip fotoğraf çektirmesi sonrası transferi gerçekleşmemişti.


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