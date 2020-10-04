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Yusuf Erdoğan konuştu: Çok huzurluyum

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 04.10.2020 21:40 | Son Güncelleme

Galatasaray'ı yıkan golü atan Yusuf Erdoğan maçın ardından konuştu.

Yusuf Erdoğan konuştu: Çok huzurluyum

Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta tek golü atan Yusuf Erdoğan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a karşı güzel bir gol attığını vurgulayan Yusuf Erdoğan, "Hocamız ilk geldiği günden beri 3. bölgede, özelliklerinizi kullanın, özgürsünüz diyor. Biz de öyle yapıyoruz. Sağ sol fark etmiyor. Her tarafta oynamak önemli. Aytaç'ın muhteşem pası vardı. Kardeşim geçen sene olduğu gibi asistlerine devam ediyor. Güzel gol attım. Huzurlu gece, güzel galibiyet. Geçen haftayı iyi telafi ettik. Geçen sene bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz." dedi.

Kasımpaşa'nın hedeflerinden bahseden Erdoğan, "
Futbolun içinden gelen bir insan Mehmet Hoca. Bize istediğimiz motivasyonu, güveni veriyor. Top kaybetmemiz, hatalı pas yapmamız önemli değil onun için. Üstüne gitmeyince serzenişte bulunuyor. Biz iyi bir ekibiz. Gerçekten iyi bir havamız var. Bunu bozmadan devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
huzurlu olursun tabi seni almadılar sende göz dağı vermek için ağlıyorsun yeğenim
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