Yusuf Erdoğan o pozisyon hakkında konuştu

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile evinde oynadığı mücadeleden golsüz eşitlikle ayrıldı. Karşılaşma boyunca önemli gol pozisyonları yakalayan ancak değerlendiremeyen yeşil beyazlılarda, bir pozisyonda kaleci Silviu Lung'u geçemeyen Yusuf Erdoğan, oyundan çıkarılırken taraftarın bir bölümü tarafından tepki gördü. Karşılaşma sonrasında pozisyonu anlatan Yusuf Erdoğan, "Aslında uzak köşeye doğru hedeflenmiştim, daha sonra pas verme ile şut arasında kaldım. Boşuna demiyorlar en kötü karar, kararsızlıktan iyidir. Yarım saniyelik o an benim gol atmamı engelledi. Daha dikkatli, daha konsantre olup önümüzdeki haftalarda skoru değiştiren bir Yusuf Erdoğan izletmek istiyorum" dedi.

"İNSANIN ÜZERİNDE BASKI OLUYOR"

Pozisyon vermeden harika bir maç çıkardıklarını ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını belirten Yusuf Erdoğan, "Taraftarımızdan özür diliyoruz gerçekten, çok iyi oynadığımız bir maçı kazanamadık. Ben de kendi adıma girdiğim pozisyonu değerlendiremedim. Gol atamadıkça insanın üzerinde baskı oluyor. İlk yarıda o kadar çok gol kaçırdık ki, ikinci yarı kesin atmak için çıktık. Çok büyük bir stres oluyor tabii ki bunlar bizim için bir bahane değil ama üzgünüz. Konyaspor maçında inşallah gol orucunu telafi ederiz, galibiyetle de geri döneriz Bursa'ya" diye konuştu.