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Yusuf Erdoğan resmen Konyaspor’da!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.06.2024 22:20
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Konyaspor, orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yusuf Erdoğan resmen Konyaspor’da!

Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile 2 yıllık anlaşma sağlayan yeşil-beyazlı ekip, 31 yaşındaki Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Konyaspor Müzesi’nde yapılan imza töreninde, Konyaspor Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yusuf Erdoğan hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Son olarak Adana Demirspor’da oynayan Yusuf Erdoğan, Süper Lig’de 5 gol 4 asistlik katkı sağladı. Yusuf Erdoğan, Konyaspor’da 10 numaralı formayı terletecek.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Yusuf Erdoğan
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