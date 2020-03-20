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Yusuf Erdoğan ve Soner Aydoğdu’dan koronavirüs ve hijyen açıklaması

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.03.2020 13:25 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Soner Aydoğdu ve Kasımpaşa’nın yıldız futbolcusu Yusuf Erdoğan, koronavirüs için alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Yusuf Erdoğan ve Soner Aydoğdu’dan koronavirüs ve hijyen açıklaması

Göztepeli futbolcu Soner Aydoğdu, koronavirüse karşı kurallara uyulması gerektiğini belirterek, "Koronavirüs nedeniyle biz de bir takım önlemler alıyoruz. Dışarıya çıkmıyoruz ve mümkün oldukça evde kalıyoruz. Evde olduğumuz zaman da ellerimizi sürekli yıkamaya çalışıyoruz. Ailece dışarıya çıkmamız gerekirse maske ve eldiven kullanıyoruz. Kimseyle tokalaşmıyoruz. Bunlara lütfen dikkat edelim. Siz de dışarı çıkıyorsanız maske ve eldiven takın. Eve geldiğinizde kıyafetlerinizi başka bir odada değiştirin. Ellerimizi en az 20 saniye sürecek şekilde yıkayalım ve dezenfekte edelim. Bunlar ailelerimiz, çocuklarımız ve yaşlılarımız için çok önemli. Devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın bu konuda ciddi uyarıları var ve bu uyarılara hep birlikte uyalım. En kısa zamanda bu virüsü birlikte atlatalım. Ayrıca Spor Bakanlığımız ve federasyonumuzun erteleme kararından dolayı da çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN: SAĞLIK BAKANIMIZIN UYARILARINI DİKKATE ALALIM

Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan ise hijyenin önemine dikkati çekti.

Yusuf Erdoğan, "Koronavürüs ile ilgili biz de önlemimizi aldık. O nedenle evimizden çıkmıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın da bu konudaki uyarılarını dikkate alalım. Lütfen evimizden çıkmayalım. Hijyenimize dikkat edelim. Ellerimizi bol sabunlayarak en az 20 saniye olacak şekilde sık sık yıkayalım. Bu kötü günleri hep beraber atlatacağımızı umut ediyorum. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Kendimize çok dikkat edelim" diye konuştu.

(DHA)

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