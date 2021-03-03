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Yusuf Günay: Çifte standart var

03.03.2021 23:33 | Son Güncelleme:
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Yusuf Günay: Çifte standart var

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Galatasaray'ın başkan yardımcısı Yusuf Günay, hakem yönetimini eleştirerek, "Çifte standart var, adalet yok...Federasyonu uyarıyoruz, adil yönetim bekliyoruz" dedi.

Günay, maçın ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray'a kolay penaltı ve kırmızı kart çıktığını belirterek, "Çifte standart var, adalet yok. Mustafa Muhammed'e verilen kırmızı kart, asla kırmız kart değil. Bunu spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Galatasaray'ı engellemek isteyen bir program var. Bunu görüyoruz ama buna asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Adil olmayan yönetime saygı duymuyoruz." diyen Günay, şöyle devam etti:

"Bunun tüm spor kamuoyu önünde tartışılmasını istiyoruz. Gerçekten bu kırmız kart, resmen talimatla verilmiş kart gibi. Asla kırmız kartla alakası yok. Sayın Cüneyt Çakır VAR'da. Madem Trabzon'daki pozisyonda faul yok, bugünkü pozisyonda niye çağırmadı, davet etmedi. Davet etmesi lazım. Çünkü bunun kırmız kartla alakası yok. Çifte standartlarla verilen kararlara saygı duymuyoruz."

Günay, "Federasyonu uyarıyoruz, adil yönetim bekliyoruz. Şampiyonluk yolunda Galatasaray camiası olarak bunlara boyun eğmeyeceğiz. Kim ne yaparsa yapsın, bu sene şampiyonluğu göğüslemek için camia olarak el birliğiyle kenetlenerek sonuca yürüyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kimsenin bizi engellemeye gücü yetmez." diyerek sözlerini tamamladı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Hadi oradan be ne ağladınız siz de beter olun ! 8’de 8 hakemlerle giderken gıkınız çıkmıy0rdu.
sizin standardınız nasıldı?????
@sabri67.41 onlar rakiplerinin hakkını her yıl yer, şike yapar, ama onlar için bu normal standarttır. kendilerine yapılınca tuzak olur :)
bunlar sütten çıkmış ak kaşık çok masum temiz dürüst insanlar :)
ve sonunda Top patladı:)

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