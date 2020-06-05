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Yusuf Günay'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.06.2020 19:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamaları sırasında Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay'ın paylaşımı dikkat çekti.

Yusuf Günay'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarına canlı yayında cevap veren Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamaları sırasında Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay'dan dikkat çeken paylaşım geldi.

İkinci Başkan Günay, paylaşımına: "Su akar yolunu bulur." notunu düştü.

yusuf günay

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