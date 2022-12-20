Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney kaç yaşında ve nereli? Survivor'a katılacak!

Yusuf Güney; Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ile birlikte Survivor 2023'te yer alacak. Bir zamanlara damga vuran şarkıcı Yusuf Güney son zamanlarda açıklamaları ile gündeme geliyordu. Peki Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney kaç yaşında ve nereli? İşte şarkıcı hakkında detaylar...

YUSUF GÜNEY KİMDİR?

5 Haziran 1984 Trabzon doğumlu Yusuf Güney 38 yaşındadır. Pop şarkıcısı olan Yusuf Güney 2007 yılından beri kariyerinde aktiftir.

Alen Gümüşhane Kelkitli olan Güney, 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle Londra'ya yerleşti. Burada pazarlama müdürlüğü yapan Güney, 2005 yılında Rafet El Roman ile tanışarak müzik dünyasına ilk adımı attı.

2008 yılında ilk bestesi "Aşk-ı Virane" Rafet El Roman'ın 2008 tarihli albümü Bir Roman Gibi'de yer aldı. İlerleyen yıllarda müzik çalışmalarını hızlandırdı. Şarkıcılık deneyiminin yanında oyunculuk tecrübesi de bulunuyor. Sarı Siyah, Yüzyıllık Mühür gibi filmlerde başrolü canlandırdı.



