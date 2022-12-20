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Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney kaç yaşında ve nereli? Survivor'a katılacak!

20.12.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanların popüler şarkıcısı Yusuf Güney, Survivor 2023 sezonunda yer alacak. Bununla birlikte Yusuf Güney'in kim olduğu yeniden araştırılmaya başlandı. Yusuf Güney Melekler Seni Bana Yazmış, Ördü Kader Ağlarını, Heder Oldum Aşkına, Bunalım gibi şarkıları seslendirdi. Peki Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney kaç yaşında ve nereli? Survivor'a katılacak!

Yusuf Güney; Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ile birlikte Survivor 2023'te yer alacak. Bir zamanlara damga vuran şarkıcı Yusuf Güney son zamanlarda açıklamaları ile gündeme geliyordu. Peki Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney kaç yaşında ve nereli? İşte şarkıcı hakkında detaylar...

Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney kaç yaşında ve nereli? Survivor'a katılacak!

YUSUF GÜNEY KİMDİR?

5 Haziran 1984 Trabzon doğumlu Yusuf Güney 38 yaşındadır. Pop şarkıcısı olan Yusuf Güney 2007 yılından beri kariyerinde aktiftir.

Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney kaç yaşında ve nereli? Survivor'a katılacak!

Alen Gümüşhane Kelkitli olan Güney, 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle Londra'ya yerleşti. Burada pazarlama müdürlüğü yapan Güney, 2005 yılında Rafet El Roman ile tanışarak müzik dünyasına ilk adımı attı.

Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney kaç yaşında ve nereli? Survivor'a katılacak!

2008 yılında ilk bestesi "Aşk-ı Virane" Rafet El Roman'ın 2008 tarihli albümü Bir Roman Gibi'de yer aldı. İlerleyen yıllarda müzik çalışmalarını hızlandırdı. Şarkıcılık deneyiminin yanında oyunculuk tecrübesi de bulunuyor. Sarı Siyah, Yüzyıllık Mühür gibi filmlerde başrolü canlandırdı.

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