Yusuf Güney Seda Sayan paylaşımını kaldırdı

Yusuf Güney önceki gün Seda Sayan'a Instagram hesabından 'Seda Sayan ve akılsız ekibi' başlıklı bir yazı paylaşarak Seda Sayan'a ateş püskürdü. Daha sonra ise yaptığı paylaşımı kaldırdı ve kaldırma nedenini de şu sözlerle açıkladı:

'MESAJ YERİNE EN DOĞRU ŞEKİLDE ULAŞTI'

"Dün yapmış olduğum paylaşımdan sonra gelen yorumlarınız ve desteğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Verilmek istenen mesaj yerine en doğru şekilde ulaştı. Ve ben sizlerce çok iyi bilindiği üzere gerek yaşam tarzı ve gerek karakter olarak asla magazinsel bir figür olmadım, olmak istemem. Şahsımın ve asker kardeşlerimin de içinde bulunduğu bu konunun medyayı ve magazin programlarını gereksiz yere meşgul etmesini istemediğimden ve bu konuların magazin figürü olarak kullanılmasından duyacağım rahatsızlıktan dolayı, farklı amaçlar gözetilerek magazin malzemesi olarak kullanılmaması düşüncesiyle dün yapmış olduğum paylaşımımı kaldırıyorum."

NE OLMUŞTU?

Yusuf Güney Şubat ayında Seda Sayan'ın programına katıldı. Yusuf Güney programa katıldıktan aylar sonra ortaya yayından alınmış bir ekran görüntüsü çıktı. Ekran görüntüsünde Seda Sayan ve Yusuf Güney'in birlikte şarkı söylediği ancak altyazı bandında 'Seda Sayan ve Yağız'dan unutulmayacak düet' yazdığı görülüyor.