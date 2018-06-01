Yusuf Güney Seda Sayan paylaşımını kaldırdı

Yusuf Güney önceki gün Seda Sayan'a Instagram hesabından 'Seda Sayan ve akılsız ekibi' başlıklı bir yazı paylaşarak Seda Sayan'a ateş püskürdü. Daha sonra ise yaptığı paylaşımı kaldırdı ve kaldırma nedenini de şu sözlerle açıkladı:
'MESAJ YERİNE EN DOĞRU ŞEKİLDE ULAŞTI'
"Dün yapmış olduğum paylaşımdan sonra gelen yorumlarınız ve desteğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Verilmek istenen mesaj yerine en doğru şekilde ulaştı. Ve ben sizlerce çok iyi bilindiği üzere gerek yaşam tarzı ve gerek karakter olarak asla magazinsel bir figür olmadım, olmak istemem. Şahsımın ve asker kardeşlerimin de içinde bulunduğu bu konunun medyayı ve magazin programlarını gereksiz yere meşgul etmesini istemediğimden ve bu konuların magazin figürü olarak kullanılmasından duyacağım rahatsızlıktan dolayı, farklı amaçlar gözetilerek magazin malzemesi olarak kullanılmaması düşüncesiyle dün yapmış olduğum paylaşımımı kaldırıyorum."
NE OLMUŞTU?
Yusuf Güney Şubat ayında Seda Sayan'ın programına katıldı. Yusuf Güney programa katıldıktan aylar sonra ortaya yayından alınmış bir ekran görüntüsü çıktı. Ekran görüntüsünde Seda Sayan ve Yusuf Güney'in birlikte şarkı söylediği ancak altyazı bandında 'Seda Sayan ve Yağız'dan unutulmayacak düet' yazdığı görülüyor.
Bu ekran görüntüsünü gören Yusuf Güney de Instagram hesabından 'Seda Sayan ve akılsız ekibi' başlıklı bir yazı paylaşarak Seda Sayan'a ateş püskürdü.
YUSUF GÜNEY'İN ADI YANLIŞ YAZILMAMIŞ
Bunun üzerine dün, o günkü yayının bütün kaydı incelendi ve yapılan inceleme sonucunda Seda Sayan'ın programında Yusuf Güney'in adının yanlış yazılmadığını ortaya çıktı.
Öte yandan, Seda Sayan'ın programında kullanılan altyazı bandının rengi açık pembe, Yusuf Güney'in paylaştığı ekran görüntüsünde ise mor. Bu da o ekran görüntüsünün montaj olabileceğini kanıtlar nitelikte. Şimdi gözler Yusuf Güney'in zehir zemberek sözlerle hedef aldığı Seda Sayan'da...
Okuyucu Yorumları 0 yorum