Yusuf Güney: Sosyal medya hesabımı kapattım

Yusuf Güney, önceki gün bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; arkadaşlarıyla bir kafede buluşup yemek yiyen Güney, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti.

Yusuf Güney, şarkı yazamadığı için sosyal medya hesaplarını kapattığını söyledi. Şarkıcı, "Sosyal medya hesabımı kapattım. Sosyal medya insanı salaklaştırıyor. Bu yüzden şarkı yazamıyorum. Artık şarkı yazacağım, dağlara çıkacağım. Sosyal medya ile işim bitti" dedi.

'ARABAMI VE EVİMİ SATTIM'

Yusuf Güney, pandemi döneminde sanatçıların konserlerinin iptal olmasından dolayı "Geçinemiyoruz" şeklinde açıklama yapmalarıyla ilgili de konuştu. Güney, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kovid-19 salgınında 'Geçinemiyoruz' diyen sanatçılar hiç geçinemiyormuş gibi değil, geçinemeyen insanlar bütçesini sıkar. Ben arabamı ve evimi sattım. Daha uygun bir kiraya geçtim. Diğerlerine bakıyorum; altında 2 milyonluk arabalar, 10 milyonluk evlerde kalıyorlar. Çok samimi bulmuyorum hiçbirini."

