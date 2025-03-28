Seher Dilovan, Türkiye'yi terk etti! O ülkede doğayla iç içe yaşıyor

Aldığı radikal bir kararla hayatını tamamen değiştiren Seher Dilovan, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Seher Dilovan, sosyal medyadan yeni hayatını sık sık paylaşıyor.

'İşte Gidiyorum', 'Yollarına Güller Dökem', 'Dardayım' gibi türküleriyle hafızalara kazınan Seher Dilovan doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor.

Uzun zamandır müzik piyasasından ayrı kalan Seher Dilovan, tüm ailesi ile yerleştiği Cenevre'de tam bir köy hayatı yaşıyor. Gözlerden uzak olan türkücü bağ, bahçe işleriyle de ilgilenmeyi ihmal etmiyor.

Son olarak paylaşımda bulunarak "Bazen tüm bu olup bitenler karşısında oturup bir dinlenmek muhakeme etmek istersin" yorumunda bulunan Seher Dilovan'a beğeni yağdı.

Seher Dilovan'ın pozlarına ayrıca "Toprağım çok güzelsin", "Hiç yaşlanmıyorsun" yorumları geldi.