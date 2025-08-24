SPOR

Yusuf Yazıcı 10 ay sonra öyle bir dönüş yaptı ki! 90+3'te sahneye çıktı, Yunanistan onu konuşuyor

Yunanistan Süper Ligi'nin ilk haftasında Olympiakos, sahasında Asteras'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken milli futbolcu Yusuf Yazıcı mücadeleye damga vurdu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Yunanistan Süper Ligi'nde sezonun ilk maçında Olympiakos sahasında Asteras Aktor'u konuk etti. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

10 AY SONRA DÖNDÜ

Karşılamaya damga vuran isim ise milli futbolcu Yusuf Yazıcı oldu. Geçen sezon transfer olduğu Yunan takımındaki ilk maçında yine Asteras'a karşı forma giyen ve sakatlanarak uzun süre sahalardan ayrı kalan Yusuf Yazıcı, 10 aylık aranın ardından yeşil zemine döndü.

YUSUF YAZICI'DAN MÜTHİŞ GOL

Dakikalar 81'i gösterirken Stavros Pnevmonidis'in yerine oyuna giren Yusuf, 0-0 devam eden karşılaşmanın 90+3. dakikasında uzaklardan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Yunan ekibinin ikinci golü ise 90+7'de Ayoub El Kaabi'den geldi.

MAÇ SONU PAYLAŞIM

Milli futbolcunun maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Geri döndüm. Bana inanan ve yanımda olan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

