Yusuf Yazıcı, Avrupa futbolunun zirvesine çıktı

Bu sezon çıktığı 3 Avrupa Ligi maçında 6 gole imza atan 23 yaşındaki milli orta saha, oyunuyla da büyük beğeni topluyor.

KADRO DIŞI KALDI, LİSEDE OKURKEN DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

2015 yılında Guatemala'da düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası finalinde, Yusuf Yazıcı'nın kaptanlığını yaptığı Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi, Brezilya temsilcisini 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Trabzonspor altyapısında forma giydiği bu dönemde kadro dışı kalan Yazıcı, kendisini futbola daha çok vererek çalışmayı hiç bırakmadı. Kazanılan dünya şampiyonluğu sonrasında teknik direktör Sadi Tekelioğlu tarafından A takıma çıkarılan Yusuf Yazıcı resmi maçlarda ilk golünü de 8 Mayıs 2016'da oynanan ve 6-0 sona eren Çaykur Rizespor maçında attı. Mücadeleyi 2 gol 2 asistle tamamlayan Yazıcı, 2015-16 sezonunda Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu.

5 YILDA LİSE TURNUVASINDAN AVRUPA FUTBOLUNUN ZİRVESİNE

Lise takımıyla 5 yıl önce Guatemala'da dünya kupasını kazanan Yusuf Yazıcı, şimdi ise Avrupa'nın gündeminde. Geçen sezon başında Ligue 1 ekibi Lille'e 17.5 milyon Euro'ya transfer olan Yazıcı, hem alışma dönemi hem de yaşadığı diz sakatlığı sonrası toparlanarak eski gücüne kavuştu. Bu sezon da Yusuf Yazıcı'ya gelen transfer tekliflerinin Lille'in sportif direktörü Luis Campos tarafından görüşülmeden reddedilmesi de 23 yaşındaki oyuncuya olan güveni ve beklentiyi gösteriyor.