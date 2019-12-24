Yusuf Yazıcı, cumartesi günü Roma'da ameliyat oluyor

Milli futbolcu, cumartesi günü Roma'da bulunan FIFA standartlarına uygun 47 dünyaca ünlü klinikten biri olan Villa Stuart Spor Kliniği'nde tedavisini geçirecek ve Yazıcı'nın ameliyatını Lille Kulübü'nün tavsiyede bulunduğu doktorlardan biri olan dünyaca ünlü İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani yapacak. Ameliyatın ardından da Roma'da kalacak olan milli futbolcu, 4 aylık bir rehabilitasyon sürecini Profesör Pier Paolo Mariani eşliğinde sürdürecek. Milli futbolcunun tedavi sürecinin 4 ile 5 ay arasında tamamlanması ön görülüyor. Çekilen MR sonucunda sadece ön çapraz bağında kısmi kopma olduğu, yan ve iç bağlar ile menüsküs ve kıkırdaklarda herhangi bir problem olmaması ise Yusuf Yazıcı'nın sağlık durumu hakkında sevindirici bir haber oldu.

YUSUF'UN DOKTORU DÜNYACA ÜNLÜ PROFESÖR PIER PAOLO MARIANI

Yusuf Yazıcı'nın ameliyatını yapacak olan dünyaca ünlü Profesör Pier Paolo Mariani, dünyaca ünlü birçok futbolcunun tedavisini gerçekleştirdi. Son olarak Olympique Lyon forması giyen Memphis Depay'ın ameliyatını gerçekleştiren Mariani kariyerinde, Francesco Totti, Antonio Rudiger, Kevin Strottman, Arkadiusz Milik, Faouzi Ghoulam ve Alessandro Florenzi gibi isimler başta olmak üzere 1500'ü aşkın futbolcunun tedavi sürecinde görev aldı. Diz cerrahisi ve spor travmatoloji üzerine uzmanlığı bulunan Pier Paolo Mariani'nin, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın tüm tedavi sürecinde yanında olacak.