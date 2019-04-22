Yusuf Yazıcı, Diyarbakırlı hayranlarına forma gönderdi

Sınıf öğretmeni Baran Atli, 2. sınıf öğrencisi Memati Eşiyok'un Trabzonspor'a olan hayranlığını dile getirdiği görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Trabzonspor hayranı olduğunu duyan bordo-mavili futbolcu Yusuf Yazıcı, öğretmen Atli ile iletişime geçerek, telefonla görüntülü olarak Memati ve sınıftaki diğer öğrencilerle görüştü. Memati ve diğer öğrencilerin talebine kayıtsız kalmayan Yusuf, okula forma gönderilmesini sağladı. Formalarını alan öğrenciler büyük bir sevinç yaşarken, kulübe ve futbolculara teşekkür etti.

"ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU OLDU"

Öğretmen Atli, öğrencilerinin oyun döneminde oldukları için daha çok eğitimi oyunlarla birleştirip dersi daha eğlenceli hale getirdiklerini söyledi. Çocuklarla oynadıkları bazı oyunları sosyal medya sitelerinden paylaştığını kaydeden Atli, ders dışında yaptıkları turnuvalar sayesinde öğrencisi Memati'nin Trabzonspor'a olan hayranlığını keşfettiklerini belirtti.

Memati'nin Trabzonspor'a olan hayranlığı ve forma talep ettiği görüntüyü de paylaştıklarını anlatan Atli, şöyle konuştu: